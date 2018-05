Roma, 4 mag. - "Il M5S moderato era una finta. Torna l'estremismo. Appello a Dario Franceschini, che stimo: non lasciamo credere che ciò dipenda dal no del Pd a un governo Di Maio. Sarebbe una riflessione superficiale e sbagliata. Ridiventano estremisti perché non hanno mai smesso di esserlo". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd, Dario Parrini.