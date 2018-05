Governo, Toninelli (M5s): partiti pensano solo a tirare a campare

Roma, 4 mag. - Tornare al voto il prima possibile "sarebbe una prova di responsabilità, perché un governo di tregua significherebbe fare un esecutivo tanto per tirare a campare e non è questo ciò che hanno chiesto i cittadini con il voto del 4 marzo". Lo afferma Danilo Toninelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato intervistato dal Tg3.

"Faremo di tutto - aggiunge - per evitare un governo che abbia ancora a capo Renzi e Berlusconi, lo faremo con quello stesso senso di responsabilità con il quale per 60 giorni abbiamo provato a dare al Paese un governo di cambiamento. I vecchi partiti hanno detto 'no' e adesso faremo di tutto per non permettergli a loro, i vecchi partiti sconfitti, di tornare al governo".

"La gente - insiste - ci sta chiedendo soluzioni ai loro problemi. Parlare di legge elettorale e riforme istituzionali, che sono già fallimentari, significa non voler affrontare i problemi dei cittadini e non volerli risolvere". Infine, rispetto a Salvini, che chiede il preincarico, Toninelli dichiara: "La Lega si assumerà la responsabilità di fronte a tutti i cittadini italiani, non solo i suoi elettori, di non avere dato vita a un governo per fare le cose giuste perché doveva salvare Berlusconi".