Ungheria, Orban minaccia di porre il veto al bilancio Ue

Roma, 4 mag. - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha minacciato oggi di porre il veto sul primo bilancio pluriennale europeo dopo la Brexit, che propone di legare l'erogazione dei fondi europei a standard democratici, a partire dal rispetto dello stato di diritto.

Il budget da 1.000 miliardi di euro e coprirà il periodo tra il 2021 e il 2027 è stato svelato mercoledì dalla Commissione europea dopo mesi di difficili consultazioni tra i 27 paesi che resteranno nell'Ue dopo che la Gran Bretagna uscirà.

"Deve esserci unanimità, in modo che gli ungheresi non debbano preoccuparsi", ha detto Orban nel suo rituale intervento radiofonico del venerdì. "Finché gli ungheresi non daranno il loro via libera, allora non ci sarà alcun budget", ha continuato. "Io - ha detto ancora - non sosterrò un bilancio che prenda dai contadini, o dalla ricerca, dallo sviluppo, dallo sviluppo regionale e dia a paesi che fanno entrare i migranti".

La proposta presentata mercoledì è vista male da paesi che, come l'Ungheria o la Polonia, sono stati criticati per i loro standard democratici. Il meccanismo prevede che l'Ue "sospenda, riduca o restringe l'accesso" ai fondi Ue se "fossero individuate deficienze nello stato di diritto". Budapest ha già detto che si opporrà a ogni tentativo di porre condizioni ai miliardi di fondi che riceve dal blocco.