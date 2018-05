Rai, legali: iscrizione Maggioni solo fatto tecnico

Roma, 4 mag. - "Gli avvocati che seguono la vicenda per Rai comunicano che le indagini si sono concluse, che l`iscrizione è solo un fatto meramente tecnico e che, ragionevolmente, si arriverà in breve tempo al definitivo chiarimento sulla vicenda". E' quanto si legge in un comunicato a seguito dell'iscrizione sul registrato degli indagati del presidente Monica Maggioni.

"Di più, su questa stessa vicenda - conclude il comunicato - ANAC ha svolto approfondite indagini che si sono concluse in data 7 marzo 2018 con un provvedimento di archiviazione".