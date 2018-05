Tim, Bernabè: deplorevoli allusioni antisemite in assemblea

Rozzano (MI), 4 mag. - Il vicesidente di Tim, Franco Bernabè, al termine delle contro-repliche all'assemblea degli azionisti ha voluto prendere la parola per stigmatizzare i toni usati da alcuni piccoli soci nel corso dei loro interventi, in particolare quelli che hanno fatto riferimento alle origine israeliane dell'Ad Amos Genish. "Commenti assolutamente deplorevoli, commenti offensivi con alcune allusioni inaccettabili anche di tipo antisemita che non sono mai stati enunciati in questa assemblea", ha detto Bernabè, ricevendo l'applauso dell'auditorium.