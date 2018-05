Milano, 4 mag. - È iniziata poco prima delle 13.30 la riunione del Consiglio federale della Lega nella sede nazionale di via Bellerio. All'ordine del giorno c'è l'analisi della congiuntura politica in vista delle nuove consultazioni del Quirinale e il confronto sulle prossime elezioni amministrative di giugno. Al termine della riunione non è prevista alcuna conferenza stampa.