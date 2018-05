Generali, Lubelli: processo dismissioni sta andando molto bene

Milano, 4 mag. - "Il processo di dismissioni sta andando molto bene. Siamo già al di sopra dell'obiettivo che avevamo annunciato al mercato e non possiamo che essere contenti di questo. Il processo non è ancora concluso però possiamo essere contenti di quanto conseguito finora". Lo ha detto il group Cfo di Generali, Luigi Lubelli, durante una conference call sui risultati del primo trimestre 2018. Quanto al processo di valorizzazione della controllata tedesca Generali Leben, Lubelli ha aggiunto che "non ci sono novità".