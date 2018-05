Tim: tre ore di interventi e repliche, attesa è per votazione cda

Rozzano (MI), 4 mag. - Nessun intervento "clou" nel corso dell'assemblea degli azionisti di Tim chiamata a votare il nuovo cda. Diciotto gli interventi in tutto da parte di piccoli azionisti, ad eccezione di Marco Taricco, fondatore di BlueBell Partners. Non ha invece preso la parola nessun rappresentante di Vivendi, nè di Elliott nè di Cdp. Alle 13, dopo due ore di assemblea, sono terminati gli interventi dei soci. Rapida è stata anche la replica di Franco Bernabè, che non ha risposto a quasi tutte le domande, non essendo materia all'ordine del giorno. Finite poco prima delle 14 le contro-repliche, l'attesa ora è per la votazione sul cda.

"E' un'occasione storica, importantissima per la società, un'occasione unica per voltare pagina", aveva dichiarato Taricco nel suo intervento, "una società che fin dai tempi della privatizzazione non è mai stata libera e ha sempre avuto un azionista di riferimento: i risultati si sono visti in termini di distruzione di valore".