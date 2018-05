Generali, Lubelli: aperti a discussioni con tutti i distributori

Milano, 4 mag. - "Non commentiamo i rumors, ma possiamo commentare i fatti. Noi siamo certamente aperti a intrattenere discussioni con qualsiasi distributore che venisse da noi con qualcosa che riteniamo adatto al nostro business". Lo ha affermato il group Cfo di Generali, Luigi Lubelli, nel corso di una conference call con gli analisti sui conti del primo trimestre 2018, diffusi oggi.

Lubelli non ha dunque commentato le indiscrezioni riguardo a possibili accordi di distribuzione con Poste Italiane. "Siamo agnostici sul soggetto, ma non ci sono canali distributivi che ci piacciono o che non ci piacciono in rapporto ad altri", si è limitato a puntualizzare. E ha poi aggiunto: "Non direi un no di principio a nessun canale. Più importanti sono i tipi di business che possiamo portare su quei canali".