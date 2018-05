Trasparenza e informazione, martedì convegno Agcom-Ossigeno

Roma, 4 mag. - "Trasparenza e libertà di informazione nello Stato di diritto. Giornalisti minacciati e sistemi di protezione": è questo l`argomento del Convegno internazionale organizzato da Agcom e Ossigeno per l`informazione, con il patrocinio dell`Unesco e in collaborazione con l`Ordine dei giornalisti del Lazio, che si svolgerà martedì 8 maggio 2018 a Roma. L`evento è inserito nel programma europeo delle celebrazioni per la Giornata Mondiale per la Libertà di Stampa, indetta dall`Onu.

Il Convegno è aperto al pubblico ed è riconosciuto dall`Ordine dei Giornalisti come corso formativo con attribuzione di crediti deontologici (iscrizioni fino al 6 maggio sulla piattaforma Sigef). Avrà luogo nella Sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma Capitale, con inizio alle ore 9 e conclusioni alle ore 13.30.

I lavori saranno aperti dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal presidente dell`Agcom Angelo Marcello Cardani. Le conclusioni sono affidate a Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell`Ordine dei giornalisti. Previsti videomessaggi del Segretario generale dell`Onu, Antonio Guterres, e della Commissaria del Consiglio d`Europa per i Diritti umani, Dunja Mijatovic. L`Unesco sarà rappresentata dal dottor Mehdi Benchelah, della Divisione per la Libertà di Espressione. Tra gli ospiti che prenderanno la parola il dottor Giovanni Salvi, Procuratore Generale presso la Corte d`Appello di Roma.

Le relazioni introduttive saranno svolte dal Direttore Agcom Marco Delmastro, e dal Presidente di Ossigeno per l`Informazione Alberto Spampinato.

Il focus del Convegno sarà dedicato a "L`informazione sulla criminalità organizzata: rischi dei giornalisti e sistemi di protezione". La Tavola rotonda sarà introdotta e moderata dal Commissario Agcom, Mario Morcellini. Interverranno i giornalisti sotto scorta Michele Albanese (delegato della Fnsi alla Legalità, Federica Angeli, Paolo Borrometi (Presidente di Articolo 21), il Vicepresidente dell`Associazione Stampa estera, Maarten Van Aalderen, giornalisti provenienti da Paesi europei, il Direttore generale della FIEG Fabrizio Carotti.