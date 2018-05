Piazza Affari consolida rialzo, Ftse Mib +0,45%

Roma, 4 mag. - Piazza Affari consolida il recupero al giro di boa delle contrattazioni con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,45%. In evidenza la scuderia Exor con il titolo della holding in rialzo del 3%, trainato dalla corsa della GFerrari che segna un balzo del 7% a oltre 113 euro, nuovo massimo storico e da Fca che sale del 2,20% sulla scia del report di Goldman sachs che ha confermato il giudizio Buy alzando il target price a 12 mesi a 32 euro.

Sempre tra i titoli principali in calo Tim che arretra dell'1% in attesa del voto all'assemblea degli azionisti per il nuovo cda. Sono scattate le vendite su Generali che cede lo 0.90% dopo un avvio tonico sulla scia dei risultati trimestrali. Ben comprate Mediaset con un progresso dell'1,55%.