Tim, Capone: da sindaci stesso impegno anche in nuovo mandato

Rozzano (MI), 4 mag. - Il collegio sindacale di Tim "che presiedo, appena nominato dall'assemblea del 24 aprile, per 4/5 è di nuova formazione, deve prendere le misure, ma sono sicuro che anche con la nuova combinazione continuerà a svolgere il ruolo che ha precedentemente svolto". Così il presidente del collegio dei sindaci, Roberto Capone, nel corso dell'assemblea degli azionisti di Tim. "Per quanto mi riguarda posso confermare il mio personale impegno in questo nuovo mandato", ha detto ancora.