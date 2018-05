Parigi: finita l'occupazione dell'Ecole normale superieure

Parigi, 4 mag. - E' terminata ieri sera l'occupazione dell'Ecole normale superieure (Ens) di Parigi. Lo ha reso noto la direzione della prestigiosa università francese aggiungendo che i corsi riprenderanno lunedì. La Ens è stata occupata mercoledì sera dagli studenti che protestano contro la decisione del governo di rendere più competitivo l'accesso allo studio. Gli occupanti, "se ne sono andati un pò alla volta, senza che sia stato necessario fare intervenire le forze di polizia", ha fatto sapere la direzione. L'Ens "non è più occupata da ieri sera", precisa in un comunicato.

L'Ecole normale superieure di Parigi è una delle tante università del Paese che ha aderito alla mobilitazione studentesca contro la nuova normativa voluta dal presidente Emmanuel Macron contro sovraffollamento e abbandono degli studi, considerata però dall'opposizione una violazione del diritto all'istruzione.

Fondata durante la Rivoluzione francese, la Normale Sup annovera tra i suoi ex allievi giganti della filosofia francese come Jean-Paul Sartre e Michel Foucault.