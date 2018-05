Gibuti, laser cinesi contro piloti Usa, Pechino: accuse false

Roma, 4 mag. - La Cina ha definito "pseudoaccuse arbitrarie" quelle arrivate dagli Stati uniti secondo le quali da installazioni militari cinesi sarebbero stati puntati dei laser contro aerei americani nel paese africano di Gibuti.

Il Dipartimento alla Difesa Usa ha indicato ieri di aver protestato formalmente e di aver chiesto un'indagine a Pechino su quanto è accaduto. "Si tratta di fatti gravi", ha spiegato Dana White, una portavoce. "Questa pratica pone - ha aggiunto - un vero rischio ai nostri piloti".

Due piloti di un aereo da trasporto C-130 hanno subito leggere ferite agli occhi mentre s'apprestavano ad atterrare alla base americana di Gibuti, dove ha sede anche una base cinese, l'unica fuori da quello che Pechino considera il proprio territorio.

"Dopo un'inchiesta minuziosa, la Cina ha informato in maniera chiara e netta la parte americana che le sue pseudoaccuse non corrispondono alla verità", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying. "Le persone coinvolte - ha proseguito - dal lato americano dovranno verificare la veridicità delle loro dichiarazioni e non diffondere congetture e accuse arbitrarie".