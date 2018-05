Sala: favorevole a Daspo urbano, ma nella pratica poco efficace

Milano, 4 mag. - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è detto "favorevole" al cosiddetto Daspo urbano previsto dal decreto Minniti, "ma anche molto cosciente dei limiti di questo strumento". Lo ha detto a margine della presentazione della Mille Miglia. "Prevede di fatto che ci sia un controllo perché non venga reiterato il comportamento anomalo, ma farlo sull'intera città non è così semplice. Il Daspo per lo stadio lo capisco al 100%, ma quello per la città mi pare una delle questioni che poi vengono politicizzate e nella pratica sono poco efficaci" ha aggiunto il primo cittadino.

"A volte si fa l'esempio di Sesto San Giovanni, come Comune attivo, ma ne hanno chiesti 200 e gliene hanno accordati due. Per cui stiamo attenti a non rischiare di dare illusioni alle persone che con l'applicazione di certi strumenti si risolvono le cose. Con Scavuzzo stiamo verificando perché è chiaro che bisogna fare una mappa completa di luoghi sensibili, però poi lì bisognerà fare un vero controllo" ha continuato il sindaco.