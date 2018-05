Roma, 4 mag. - No comment della Commissione europea sulle affermazioni del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo che in una intervista al sito d'attualità francese Putsch ha rilanciato l'ipotesi di tenere un referendum sull'euro. "Non abbiamo commenti", ha risposto il capo dei portavoce della Commissione, Margaritis Schinas a chi lo interpellava sulla questione durante la conferenza stampa di metà giornata.