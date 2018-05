Migranti, Gasparri: Italia va messa in sicurezza, serve governo

Roma, 4 mag. - "Anche il Ministro dell`Interno ammette che dei foreign fighters sono sbarcati in Italia utilizzando i barconi dei clandestini. Serve altro per capire che l`Italia ha bisogno di un governo che metta in sicurezza il Paese? Nei giorni scorsi un altro clandestino che era arrivato su un barcone preparava un attentato che, grazie alla segnalazione delle autorità spagnole, è stato neutralizzato. Altri clandestini, arrivati con i barconi, hanno seminato il panico a Milano e dintorni, compiendo efferati delitti. La sicurezza, insieme al lavoro, sono autentiche emergenze dell`Italia e soltanto un governo politico e di centrodestra può dare le risposte necessarie". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Questo ci attendiamo scaturisca dalle prossime consultazioni. Affidando l`incarico di formare il governo al centrodestra e cercando nel Parlamento le convergenze necessarie per un programma essenziale che guardi alle priorità assolute - sottolinea -. E sicurezza, contrasto all`immigrazione clandestina, lotta al terrorismo, occupazione e fisco sono le prime emergenze italiane".