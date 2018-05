Usa: Trump alla convention della Nra, la lobby delle armi -2

New York, 4 mag. - Inizialmente, Trump si era detto d'accordo con nuove norme, salvo poi appoggiare solo proposte per cambiamenti limitati dopo aver incontrato i leader della Nra; per esempio, aveva detto di appoggiare l'aumento dell'età minima per acquistare armi d'assalto a 21 anni, per poi scrivere su Twitter che "non c'è sufficiente sostegno politico" per la proposta. Nel 2016, la Nra ha speso oltre 30 milioni di dollari a sostegno della candidatura di Trump.

All'evento di Dallas sono attese 80.000 persone e gli interventi anche del vicepresidente statunitense, Mike Pence, del governatore del Texas, Greg Abbott, e dei senatori repubblicani Ted Cruz e John Cornyn. Attese anche delle manifestazioni di protesta dei gruppi che sostengono la necessità di nuove norme sulle armi. Alla convention della Nra, per motivi di sicurezza, non potranno essere portate armi.