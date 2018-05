Usa: Trump alla convention della Nra, la lobby delle armi

New York, 4 mag. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è atteso oggi alla convention nazionale della National Rifle Association (Nra), la lobby delle armi, in programma fino a domenica a Dallas, in Texas. Trump è un grande sostenitore della Nra, che a sua volta ha dichiarato il suo appoggio al magnate di New York alle scorse elezioni presidenziali.

Trump parlerà davanti ai sostenitori delle armi per il quarto anno consecutivo e lo farà alle 12:45 (le 19:45 in Italia); questa volta, lo farà a meno di tre mesi dall'ultima strage in una scuola (17 morti) a Parkland, in Florida, da cui ha ripreso vigore il movimento che chiede leggi più severe e maggiori controlli. Lo scorso anno, Trump era stato il primo presidente in carica a parlare all'evento in oltre 30 anni. (segue)