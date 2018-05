Malpezzi (Pd): M5S sta perdendo la testa, copre sua incapacità

Roma, 4 mag. - "E' evidente che i capi del M5S stanno perdendo la testa. Oggi Grillo ripropone un referendum sull'euro e parla di colpo di Stato e Di Maio, l'eterno candidato a Palazzo Chigi, come un bambino capriccioso ora grida al tradimento del popolo accusando la legge elettorale di impedire ai grillini di governare. Ma di che parla? Si è già dimenticato che loro avevano proposto una legge elettorale completamente proporzionale?". Così la vicepresidente dei senatori dem, Simona Malpezzi, commenta alcune dichiarazioni dei leader grillini.

"La verità - prosegue - è che con i contratti e i forni il M5S ha tenuto in ostaggio il Paese per due mesi e ora è costretto ad inventare bugie per coprire la propria incapacità politica. Ma il re è nudo, la democrazia è più forte della propaganda e Di Maio non andrà a Palazzo Chigi".