Gay aggredito a Milano, Bussolati (Pd): Ferma condanna, atto vile

Milano, 4 mag. - "Ferma condanna per la vile aggressione omofoba subìta da un ragazzo, volontario attivista del C.I.G. Arcigay, a cui va tutta la mia solidarietà e vicinanza. Una violenza ingiustificabile e intollerabile che ci insegna come, anche in una città quale Milano che vuole essere sensibile e rispettosa delle differenze di ognuno, non si può e non si deve abbassare la guardia rispetto a episodi che nascono dall`odio omofobico. Augurandomi che vengano al più presto identificati e fermati gli autori della violenza, rinnovo il mio impegno nella lotta ad ogni forma di discriminazione e quello ad incontrare al più presto, in Consiglio regionale, Arcigay e le associazioni del Coordinamento Arcobaleno per sollecitare la giunta Fontana a concedere il patrocinio al Milano Pride". E' quanto si legge in una nota diffusa dal consigliere regionale lombardo del Pd, Pietro Bussolati, in merito all'aggressione contro un attivista omosessuale nei pressi di piazzale Sagesta a Milano.