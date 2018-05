Cesa: basta veti M5s, subito governo partendo da centrodestra

Roma, 4 mag. - "Basta con i balletti, basta soprattutto con i veti dei Cinque stelle: l'Italia si trova senza un governo dopo 60 giorni per causa loro". Lo dice Lorenzo Cesa, segretario Udc, che prosegue: "Chiedere le urne subito è da irresponsabili perché abbiamo troppe scadenze fondamentali per il futuro del Paese: il Def e i 12,4 miliardi di euro da individuare per sterilizzare l'Iva che altrimenti scatterebbe da gennaio 2019, i dazi che potrebbero arrivare dagli Usa, i provvedimenti per sostenere crescita e lavoro con una ripresa ancora altalenante, immigrazione e trattato di Dublino. Sono solo alcuni dei temi che il prossimo Governo da affrontare. Per questa ragione, nel rispetto delle prerogative del Capo dello Stato Mattarella, noi chiediamo che si parta dal centrodestra che ha il 42% dei parlamentari eletti".