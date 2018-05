Governo, Gelmini: Italia sequestrata da Di Maio

Roma, 4 mag. - "Il Movimento 5 stelle ha commesso molti errori, ed ha avuto un assottigliamento dei consensi, come hanno dimostrato le elezioni in Friuli Venezia Giulia. Ma la cosa peggiore è che ha fatto perdere tempo al Paese: siamo da due mesi in una situazione di stallo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Gioco a premier", su Radio Uno.

"Adesso Di Maio dice 'andiamo subito a votare', sapendo benissimo che non si può votare a giugno. Ma un ritorno alle urne non è la soluzione per il Paese. Cosa uscirebbe da nuove elezioni? Probabilmente un risultato fotocopia del voto del 4 marzo. Oggi l'emergenza è sterilizzare l'aumento dell'Iva, e poi ci sono importantissimi tavoli in Europa ai quali dovremmo prendere parte. In questa fase l'Italia è sequestrata da Di Maio che pensa solo alle sue ambizioni personali e non agli interessi del Paese".