Tim, Vivendi: anche se sconfitti restiamo primo socio

Rozzano (MI), 4 mag. - Vivendi, anche in caso di un'eventuale sconfitta all'assemblea odierna, "avrebbe comunque 5 membri nel board, sarebbe sempre il principale azionista di Tim con il 23,94% del capitale e farebbe in modo che la strategia del gruppo non cambi". E' la rassicurazione di Simon Gillham, direttore della comunicazione del gruppo francese, interpellato a margine dell'assemblea degli azionisti di Tim chiamata a decidere il nuovo cda del gruppo. "Nonostante le ultime dichiarazioni di Elliott sul futuro di Tim", la sua strategia è "sempre quella di smantellare la società", ha detto ancora.