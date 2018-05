M.O., Abu Mazen si scusa dopo bufera su commenti antisemiti

Ramallah, 4 mag. - Il presidente palestinese Abu Mazen ha presentato le sue scuse dopo la bufera scoppiata a seguito di suoi commenti criticati e considerati da molti come antisemiti sulle cause dei massacri perpetrati contro gli ebrei, Olocausto compreso.

"Se le mie dichiarazioni in Consiglio nazionale palestinese hanno offeso delle persone, in particolare gente di confessione ebraica, rivolgo loro le mie scuse", ha detto Abu Mazen in un comunicato dove riafferma di condannare l'Olocausto e "l'antisemitismo in tutte le loro forme".

Il presidente palestinese, già accusato di antisemitismo da Israele in passato, ha detto il 1 maggio in una riunione dell'Olp, che i "comportamenti sociali" come le attività bancarie, "l'usura e cose del genere", da parte degli ebrei sono all'origine delle violenze e dei massacri di cui sono stati vittime, Olocausto compreso.