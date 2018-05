Gelmini: M5s ha giocato in maniera irresponsabile con sorti paese

Roma, 4 mag. - "Credo che il Movimento 5 stelle abbia giocato in maniera irresponsabile con le sorti del Paese, pensando al proprio tornaconto e non ai bisogni dell'Italia". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Gioco a premier", su Radio Uno.

"Il Movimento 5 stelle - ha aggiunto - ha messo in atto una politica dei veti e delle invettive, con la solita spallata al Palazzo, per poi riesumare la politica dei due forni. Beh, se questo è il nuovo, se questo è il cambiamento incarnato dai 5 stelle, bastava tornare ai tempi di Andreotti per vedere che questo modo di agire era assolutamente di casa".