Franceschini: da Renzi riflessione sbagliata e superficiale su M5S

Roma, 4 mag. - "Penso che la riflessione di Renzi sia superficiale e sbagliata". Lo dice Dario Franceschini, a proposito delle parole dell'ex segretario Pd sul M5s.

"Proprio il fatto che Grillo e 5 Stelle tornino, fallita una prospettiva di governo e avvicinandosi le elezioni, ai toni populisti e estremisti, dimostra - prosegue Franceschini - che avremmo dovuto accettare la sfida di un dialogo proprio per portarli a rapportarsi con la realtà di una azione di governo reale che non si affronta con grida e slogan. Come evolve un movimento che raccoglie il consenso di un terzo degli italiani riguarda anche il Pd e tutto il Paese ed è miope pensare sia un vantaggio che regredisca a posizioni populiste".