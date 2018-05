Oxfam: igiene mani potrebbe salvare un milione di bambini l'anno -4

Roma, 4 mag. - Centinaia di migliaia di persone a rischio nei campi profughi in Tanzania e Etiopia. Fuggire dalla guerra, in paesi tra i più poveri al mondo significa ritrovarsi in campi profughi sovraffollati di paesi altrettanto poveri, dove facilmente si contraggono malattie mortali per via dell`acqua e delle mani sporche. È il rischio a cui sono esposti ogni giorno oltre 420 mila profughi che hanno trovato scampo dalla guerra civile in Sud Sudan verso l`Etiopia, che in gran parte si trovano nei campi della provincia di confine di Gambella. Per il 90% sono donne e bambini senza più nulla, vittime di esodi dimenticati. Fuggiti da un paese, dove oltre la metà della popolazione (5,6 milioni di persone) è esposta al rischio di epidemie come il colera, il tifo, la diarrea acuta per mancanza di accesso all`acqua pulita.

Sia in Sud Sudan che nei campi profughi di Gambella Oxfam promuove l`igiene delle mani, costruendo bagni, lavabi e punti per la raccolta di acqua. 430 mila sud sudanesi, di cui 150 mila bambini, sono già stati soccorsi (video) "Ogni giorno cerco di convincere le persone a lavarsi le mani nel momento giusto, a bere l'acqua del pozzo - o almeno a far bollire l'acqua della palude - è l`unico modo per salvargli la vita", racconta Thokuang, uno degli operatori locali di Oxfam in Sud Sudan per prevenire la diffusione del colera.

Oxfam sta portando aiuto anche a migliaia di bambini tra i circa 320 mila profughi, che hanno trovato scampo in Tanzania, in fuga dal conflitto del Burundi, soprattutto nei campi profughi di Nduta e Nayrungusu. Qui per prevenire tifo e dissenteria Oxfam ha disseminato per il campo decine di kit lava-mani. Un gioco da ragazzi che salva la vita.