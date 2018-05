Oxfam: igiene mani potrebbe salvare un milione di bambini l'anno -3

Roma, 4 mag. - Yemen: oltre metà della popolazione senz`acqua. Con metà delle strutture sanitarie distrutte e oltre la metà della popolazione senza accesso all`acqua potabile, lo Yemen è stato colpito nell`ultimo anno dalla più grave epidemia di colera degli ultimi decenni, con più di 1 milione di casi sospetti e oltre 2 mila vittime. Dopo tre anni di guerra, in questo momento oltre 16 milioni di persone su 29 devono sopravvivere con acqua sporca e non hanno accesso ai servizi sanitari di base. Ecco perché la promozione di norme igieniche tra la popolazione, a partire dal lavaggio delle mani, è oggi assolutamente prioritaria. I volontari di Oxfam spiegano anche casa per casa come purificare l`acqua e usarla per lavarsi le mani in 9 governatorati, raggiungendo più di 1 milione di yemeniti nelle comunità più povere e vulnerabili. (Segue)