Allianz: entro il 2040 stop ad attività legate al Carbone -2

Milano, 4 mag. - Per l'investimento dei premi dei suoi clienti assicurativi, Allianz definisce come uno dei suoi obiettivi a lungo termine quello di strutturare gli investimenti negoziabili in tutti i settori ad alta intensità di carbonio in modo che risultino neutrali per il clima. Le aziende che non riusciranno ad adeguare le loro emissioni di gas effetto serra all'obiettivo di due gradi nei prossimi decenni saranno gradualmente rimosse dal portafoglio.

Inoltre, la soglia massima di emissioni di carbonio da parte delle aziende del settore energetico che Allianz finanzia verrà successivamente abbassata per gradi, cinque punti percentuali alla volta, partendo dall'attuale 30% per arrivare allo 0% entro il 2040. Tale soglia si riferisce o ai ricavi generati da società minerarie mediante estrazione di carbone o alla percentuale di elettricità generata dal carbone da parte di società energetiche. Il prossimo adeguamento avverrà entro i prossimi cinque anni. Con effetto immediato, Allianz non investirà più in società energetiche che mettono a rischio l'obiettivo di due gradi costruendo estensivamente centrali funzionanti a carbone.

Nel business Danni, con effetto immediato Allianz non fornirà più assicurazioni a centrali elettriche a carbone o a miniere di carbone, che siano operative o in fase di realizzazione. Le aziende che generano elettricità da molteplici fonti, come carbone, altri combustibili fossili o energie rinnovabili, continueranno ad essere assicurate e rivedute individualmente sulla base di criteri Esg definiti. Tuttavia, l'obiettivo dichiarato di Allianz è di eliminare completamente i rischi del carbone nel business assicurativo entro il 2040. "Informeremo attivamente i nostri clienti sulle implicazioni a breve termine e sui cambiamenti strategici a lungo termine. Lavoreremo a stretto contatto con loro per trovare soluzioni adeguate che consentano un percorso congiunto verso un'economia a basse emissioni di carbonio", ha affermato Chris Fischer Hirs, Ceo di Allianz Global Corporate and Specialty, l'assicuratore industriale globale del gruppo Allianz.