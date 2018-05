Roma, 4 mag. - "Oggi è il 157° anniversario dell'Esercito Italiano. Auguri alle donne e agli uomini che ogni giorno indossano la divisa con orgoglio e dignità. A loro va il massimo rispetto e il ringraziamento di Fratelli d'Italia per il lavoro svolto in Italia e nel mondo e per difendere ogni giorno la nostra sicurezza". E' quanto ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.