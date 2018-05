Grillo: legge elettorale fatta a tavolino per non farci governare

Roma, 4 mag. - In Italia c'è stato un "colpo di stato all'incontrario" ed è stata fatta "a tavolino" una legge elettorare per impedire al Movimento cinque stelle di governare. L'ha affermato Beppe Grillo in un'intervista esclusiva al sito d'approfondimento culturale francese Putsch.

"Oggi siamo in una postdemocrazia", ha detto Grillo. "C'è stato - ha proseguito - un colpo di stato all'inverso. Si è utilizzata la democrazia per distruggerla".

Secondo Grillo "a causa di una legge elettorale, ci siamo ritrovati - e lo sapevamo già - in un'impasse. La legge è stata decisa a tavolito per impedirci di governare. E allora cos'è la democrazia? Io non lo so, ma la democrazia dovrebbe permettere a chi ha raccoglie più voti di governare".