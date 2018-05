Rai, Anzaldi (Pd): editto Di Maio ha funzionato, ora indagine

Roma, 4 mag. - "L'editto di 'Porta a porta' ha funzionato, l'intimidazione contro i direttori Rai lanciata da Luigi Di Maio durante la trasmissione di Rai1 e messa per iscritto nella lettera ai parlamentari M5s sembra che abbia raggiunto almeno in parte lo scopo: ieri sera il Tg1 non ha dato alcuno spazio alle minacce di epurazione del leader M5s. Un fatto ancor più grave perché quello di Rai1 è stato l'unico tg Rai a non dare spazio a questo vergognoso attacco, che oggi viene anche riportato su tutti i giornali. Perché una scelta del genere? Ci sono state specifiche e ulteriori minacce contro quella redazione? Il dg Mario Orfeo, ex direttore Tg1 che fu addirittura pedinato da un dipendente del Movimento 5 stelle, e la presidente Monica Maggioni, anche lei ex Tg1, ma anche storici sindacalisti come Franco Siddi, consigliere Rai, valutino se non sia il caso di aprire un'indagine interna per capire cosa sia successo. Il Cdr che ne pensa?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Di Maio rappresenta - prosegue Anzaldi - il primo gruppo parlamentare, ha fatto incetta di poltrone parlamentari e può contare su una macchina del fango sui social ben rodata, ampiamente utilizzata in questi anni contro i giornalisti. Il Movimento 5 stelle ha dimostrato, nelle nomine parlamentari, di fregarsene di qualsiasi garanzia ed equilibrio istituzionale, trattando gli incarichi di Camera e Senato come bottino di guerra, e ora annuncia di volersi comportare alla stessa maniera con la Rai. E' comprensibile che qualcuno nel servizio pubblico possa sentirsi minacciato. Come fa il presidente Fico a non dire neanche una parola? E' apparso sorprendente che l'editto di Di Maio, pronunciato proprio sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, sia stato riportato dai tg di Rai2 e Rai3 ma non da Rai1. E' opportuno chiarire se la redazione sia stata sottoposta a pressioni indebite e inaccettabili".