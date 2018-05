Confindustria: produzione industria risale e traina Pil -2

Roma, 4 mag. - Ad aprile il Csc rileva un calo della produzione industriale dello 0,1% su marzo, quando è stato stimato un rimbalzo dell`1,3% su febbraio. Nel primo trimestre del 2018 l`attività diminuisce dello 0,1%, da +0,8% nel quarto 2017. Il secondo trimestre registra una variazione acquisita di +0,6%.

La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, avanza in aprile del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2017; in marzo è cresciuta del 3,6% sui dodici mesi. Tali variazioni confermano una tendenza favorevole dell`attività. Gli ordini in volume aumentano in aprile dello 0,3% sul mese precedente (+1,4% su aprile 2017) e in marzo dello 0,5% su febbraio (+0,8% annuo).

Gli indicatori qualitativi relativi al manifatturiero (indagini Istat e pmi-Markit), si sono un po` sgonfiati dopo i picchi toccati nei mesi scorsi, a causa soprattutto dell`incertezza sul fronte politico interno (stallo nella formazione del governo) e internazionale (politica commerciale americana molto aggressiva e rischio ritorsioni). Restano comunque ancora su valori relativamente alti, coerenti con incrementi moderati dell`attività in primavera.

In aprile l'indice di fiducia degli imprenditori (Istat) è sceso per il secondo mese consecutivo (a 107,7; 108,3 la media nel 2017) a causa di valutazioni meno positive sull`andamento della produzione e degli ordini. Anche i direttori degli acquisti (Indagine Pmi-Markit) rilevano in aprile un ulteriore graduale rallentamento del ritmo di crescita della produzione manifatturiera, dopo il massimo da otto anni raggiunto a gennaio: l`indice della componente produzione è sceso a 53,93, in calo da 56,1 di marzo. Tra i settori, quello di beni strumentali ha continuato a registrare i maggiori progressi. Frena anche la crescita degli ordini, soprattutto per il maggiore rallentamento della domanda interna; le esportazioni hanno mantenuto un discreto ritmo di espansione.