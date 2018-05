Bce, Constancio: Qe e tassi negativi stabilmente nell'armamentario

Roma, 4 mag. - Gli strumenti straordinari utilizzati dalla Bce negli anni passati di crisi e ancora oggi - come l'acquisto di titoli o i tassi di interesse negativi - sono diventati parte integrante stabile del suo armamentario e potranno essere nuovamente utilizzati in futuro, per evitare deflazione o frammentazione nella trasmissione della sua politica monetaria. Lo ha ribadito il vicepresidente Vitor Constancio, intervenendo ad un convegno a Malta.

"Ora la Bce è una Banca centrale moderna, attrezzata e efficiente in grado di perseguire gli obiettivi dell'Unione monetaria - ha detto il vicepresidente -. D'ora in avanti la Bce non avrà più scuse per non ottemperare al suo mandato".