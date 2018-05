Carelli (M5s): Di Maio su direttori Rai? Si riferiva al merito

Roma, 4 mag. - "Il discorso che ha fatto Luigi D Maio è un discorso che fa riferimento al merito e alla meritocrazia. Ha solamente detto, coglieremo l'occasione per riconoscere a chi ha dimostrato merito nelle cariche di direttore alla Rai di continuare. E questo verrà deciso dal CdA della Rai. Io penso che le parole di Di Maio erano molto chiare e facessero riferimento unicamente al merito, ed è il metodo che noi stiamo portando avanti nelle nostre scelte, come ad esempio quella dei candidati ministri che abbiamo presentato prima del voto, o nella scelta dei candidati all'uninominale. In qualsiasi democrazia avanzata una legge sul conflitto di interessi deve esistere, è nell'ordinamento giuridico di qualsiasi democrazia e quindi questo lo porteremo avanti. Non è una cosa contro qualcuno ma è un discorso generale". Così Emilio Carelli intervenendo questa mattina a Omnibus su La7.