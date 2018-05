Anzaldi (Pd): Di Maio responsabile stallo, lo pensa 40% italiani

Roma, 4 mag. - "Secondo il sondaggio Index per Piazzapulita, il 40% degli italiani pensa che la colpa dello stallo in cui da oltre 60 giorni si trova l'Italia sia di Luigi Di Maio, seguito da Berlusconi (30%). E' il leader M5s il principale responsabile della palude che blocca il parlamento da due mesi, con mille deputati pagatissimi per non fare nulla". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"La credibilità di Di Maio - prosegue Anzaldi - da giorni processato sui social dai suoi militanti e in caduta libera nel gradimento dei sondaggi, è stata spazzata via oltre che dalle continue bugie anche da settimane di riti da Prima Repubblica, tra politica dei due forni, inciuci mascherati, spartizioni e arrivismo di chi è pronto a rinunciare a tutto, anche alle idee del proprio programma elettorale, pur di arrivare alla poltrona di Palazzo Chigi. Dopo il fallimento totale della sua strategia, in un partito normale e democratico avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni".