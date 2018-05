Roma, 4 mag. - "Grillo ha una crisi di nervi per i continui fallimenti della strategia Cinquestelle. Accusa il Pd di un colpo di stato per impedire di farli governare, quando sa bene che la loro proposta di legge elettorale li avrebbe portati ad avere almeno 30 parlamentari in meno. Dovrebbe avere l'onestà di tacere in questo momento". Lo dichiara il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci.