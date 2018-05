Grillo rilancia referendum euro: voglio che italiani s'esprimano

Roma, 4 mag. - Beppe Grillo, in un'intervista pubblicata oggi sul sito d'attualità culturale francese Putsch, ha ribadito l'obiettivo di un referendum sull'eurozona, sostenendo di volere che il "popolo italiano si esprima".

Alla domanda se l'Unione europea rispetti la libertà dei popoli europei, Grillo ha dato una risposta articolata. "Dipende da cosa s'intende per libertà delle persone. Libertà: cosa significa? Libertà, fratellanza... è il significato delle parole...ci mancano le parole per definire nuovi concetti. Oggi democrazia è decentralizzata negli Stati. Andiamo verso l'autonomia e l'indipendenza, oltre che verso il federalismo del pensiero, delle energie, dei flussi e delle politiche, della democrazia in particolare", ha spiegato il fondatore del Movimento cinque stelle. "Dovremmo avere - ha continuato - un'Europa delle regioni su scala mondiale. Un'Europa come quella che abbiamo avuto fino a ora mi lascia nel dubbio", ha detto.

Grillo ha continuato, affermato che i "trattati firmati erano giusti ma sono stati deformati dai regolamenti" e, in questo senso, il M5S ha riflettuto su 7 punti tra i quali il Patto budgetario europeo, gli eurobond, le euro-obbligazioni o la condivisione del debito. "Se noi siamo un'unione di paesi, dovemmo condividere. Perché ci sono due economie...quella del Nord e quella del Sud. E noi, gli italiani, siamo nel Sud". Per questo, ha continuato Grillo "io ho proposto un referendum sull'eurozona, io voglio che il popolo italiano s'esprima. E' d'accordo? C'è un piano B? Bisogna uscire dall'Europa?"