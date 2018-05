Pagamenti via smartphone e schermi touch in macchinette caffè 4.0

Milano, 4 mag. - Una nuova generazione di distributori automatici di bevande con schermi touch, sistemi di telemetria che permettono di controllare da remoto la macchina e possibilità di pagare tramite smartphone. A presentare i primi due esemplari dal 7 al 13 maggio, in occasione di Milano Food City, sarà Confida, associazione italiana distribuzione automatica, che li installerà all'interno del cortile di Palazzo Bovara, sede di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza. Ogni giorno, dalle 9.30 alle 19.30, offriranno gratuitamente caffè e cappuccini ai visitatori. L'iniziativa si inserisce nella cornice di eventi, seminari, dimostrazioni, degustazioni e laboratori, denominata Coffee & the City, organizzata da Confcommercio Milano insieme ad Altoga - Associazione Torrefattori e Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari.

"Le smart vending machine sono distributori automatici 4.0 - ha commentato in una nota il presidente di Confida, Massimo Trapletti - che consentono l'erogazione di prodotti 'su misura' sulla base dei propri gusti". nuove tecnologie offrono sicuramente un miglior servizio al consumatore".

Proprio le nuove frontiere della distribuzione automatica saranno al centro del seminario "Il vending e l'esperienza d'acquisto del consumatore", in programma il 10 maggio alle 17 al Centro Congressi di Confcommercio Milano, durante il quale Emanuele Frontoni, professore associato dell'Università Politecnica delle Marche, presenterà i risultati del primo esperimento di Shopper Analytics condotto sul settore. Parteciperanno al dibattito: Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Remo Ottolina, Presidente ALTOGA, Massimo Trapletti, Presidente Confida, Pio Lunel, Presidente Gruppo Imprese di Gestione Confida, Gabriele Primavera, Direttore Commerciale Canale Out of Home Ferrero, Davide Celin, Responsabile Vendite Canale OCS Vending Italia Luigi Lavazza e Stefano Piccinini, Presidente Gruppo Prodotti Confida.