Comites Nuova Zelanda: valorizzare impenditoria italiana -4

Roma, 4 mag. - Radio Ondazzurra: la coordinatrice Chiara Corbelletto informa che l'ascolto dei podcasts è in rapida crescita. Negli ultimi sei mesi l'indice di ascolto è aumentato del 99%. L'archivio podcast viene aggiornato mensilmente, e attualmente raccoglie 78 puntate. L'ascolto in podcasts di Ondazzurra è adesso possibile anche da cellulare e tablet scaricando gratuitamente la nuova applicazione Podbean Podcast & Player. Informazioni sul questo nuovo APP sono state diramate con comunicato stampa alle principali associazioni italiane, all'Ambasciata e alle Università di Auckland e Victoria di Welington. Si prevede che le remunerazioni alle due conduttrici di Ondazzurra per il prossimo anno di attività dovranno essere aumentate dato il notevole lavoro e crescente impegno. (Segue)