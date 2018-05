Alla Farnesina #ZEROHackaton, competizione di idee tra studenti

Roma, 4 mag. - Si svolge oggi alla Farnesina l`evento conclusivo di #ZEROHackathon2018, una competizione di idee rivolta agli studenti realizzata dalla Società Italiana per l`Organizzazione Internazionale - SIOI - in collaborazione con l`Ambasciata degli Stati Uniti d`America a Roma.

Partendo dal paragrafo 37 della Dichiarazione dell`Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ("Riconosciamo il crescente contributo dello sport per la realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l`emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale, educazione e sanità"), la SIOI ha chiamato a raccolta più di 200 giovani da diverse parti del mondo per dare vita ad una maratona di idee sullo Sport per lo Sviluppo e la Pace.(Segue)

Red.Bea