Roma, 4 mag. - "Il M5s ha sempre sostenuto l'idea di un governo del cambiamento, che non significa governare con chi ha governato negli ultimi 20 anni, ha fatto promesse e non le ha mantenute. Salvini porta avanti un movimento come la Lega che si è dimostrata aperta al cambiamento, quindi il dialogo con Salvini poteva funzionare". Così Emilio Carelli intervenendo questa mattina a Omnibus su La7.