Emiliano: non è possibile Pd si suicidi come capodoglio su scogli

Roma, 4 mag. - "Se si votasse a settembre noi del Pd non sapremmo che dire in questa campagna elettorale estiva per l`autunno. Non è possibile che il Pd si suicidi come un capodoglio sugli scogli. Questo atteggiamento suicida di Renzi nella convinzione di avere sempre ragione va cambiato. Nel suo stesso interesse. Non capisco perché debba sacrificare se stesso oltre al Pd". Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia ai microfoni di Gerardo Greco a "Gioco a Premier" (Rai Radio1).

"Direi che c`è una tregua armata che vede per la prima volta tutti insieme: Emiliano, Orlando, Franceschini, Gentiloni, Fassino, Chiamparino, Zingaretti, De Luca, perfino De Vincenti, tutti dicono si deve parlare con il M5s - conclude -. Renzi deve intuire la situazione e gestire la vicenda con intelligenza politica".