Roma, 4 mag. - "Io spero che non ci sia opposizione, e che si vada al voto il prima possibile. Se metteranno il presidente Mattarella in condizione di individuare questo governo di tregua, gli altri partiti saranno stati i traditori del popolo". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader di M5S, conversando con i giornalisti alla Camera.

"Non esiste tregua per i traditori del popolo, questo deve essere chiaro. Ma non per il presidente che è stato fin troppo paziente. Avevano l'opportunità", ha aggiunto.