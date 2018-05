Enasarco, allarme Cisal: a rischio la democrazia del Cda -2

Roma, 4 mag. - Per questo motivo, i quattro consiglieri fanno appello al ministero del Lavoro affinché intervenga per garantire a ogni membro del CdA Enasarco e degli altri organi dell'Ente l'esercizio di tutte le prerogative loro istituzionalmente attribuite, in primis il diritto di manifestare le proprie valutazioni sulla gestione dell'Ente, anche ove queste siano contrarie a quelle del Presidente.

A titolo meramente esemplificativo, alcuni interventi all'interno del Cda e dell'assemblea (questi ultimi espressi in particolare dall'unanimità dei delegati eletti in rappresentanza di Federagenti Cisal, Anasf, Confesercenti e, nell'ultima seduta dell'assemblea del 25 aprile scorso, Fiarc), hanno avuto come oggetto: - alcune proposte di investimenti finanziari (private equity) e di società di gestione, non ritenute consone con gli interessi della Fondazione; - la necessità di ridurre le spese per consulenze professionali, cresciute in modo significativo e concentrate su pochi soggetti; - la revisione dei criteri di scelta dei legali che assistono la Fondazione, delle condizioni economiche agli stessi riconosciute per la loro attività, dei criteri di affidamento delle singole pratiche; - la rinegoziazione delle condizioni economiche appannaggio dei fondi immobiliari che gestiscono il patrimonio della Fondazione (con rendimenti complessivamente negativi, secondo i dati del bilancio consuntivo 2017) e la razionalizzazione dei relativi comitati consultivi, che per come sono attualmente organizzati non consentirebbero ai membri del Cda di incidere significativamente a favore della Fondazione; - l'internalizzazione di alcuni servizi erogati dalla Fondazione, in luogo dell'attuale esternalizzazione, per ridurre i costi; - la necessità di introdurre un numero maggiore di sedute del Cda e dell'assemblea dei delegati dedicate all'analisi dei bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione; - la riorganizzazione delle sedi territoriali della Fondazione per ridurre le spese; - l'ampliamento dei livelli di partecipazione e collegialità nelle scelte; - la maggiore trasparenza gestionale; - le modifiche a Statuto e Regolamenti per garantire un maggiore coinvolgimento dell'assemblea dei delegati nella gestione dell'Ente".