Enasarco, allarme Cisal: a rischio la democrazia del Cda

Roma, 4 mag. - La democrazia, all'interno del Cda di Enasarco, "è a rischio". A lanciare l'allarme è la Cisal spiegando: "Luca Gaburro, Alfonsino Mei, Davide Ricci e Gianni Guido Triolo, membri del Cda Enasarco in rappresentanza di Confesercenti, Anasf e Federagenti Cisal, stigmatizzano quanto recentemente dichiarato dal presidente Costa in merito all'uso strumentale che alcuni consiglieri e delegati farebbero della propria posizione all'interno del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea, e fanno appello alla funzione di vigilanza del ministero del Lavoro per il rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Ente".

La Cisal, secondo quanto indicato da Francesco Cavallaro, segretario generale della Confederazione, "si schiera a fianco dei membri del Cda e dell'assemblea dei delegati Enasarco, affinché sia garantito a tutti i componenti degli organi della Fondazione il pieno diritto di manifestare le proprie opinioni nell'interesse dell'efficienza gestionale dell'Ente, frutto di una partecipazione libera ed attiva che deve mantenersi scevra da ogni tipo di condizionamento o pressione".

Le affermazioni di Costa, "che attraverso una pagina a pagamento di un diffuso quotidiano nazionale, destinata a illustrare il bilancio consuntivo Enasarco 2017, parla di una campagna di discredito anche a mezzo stampa che non meglio identificati consiglieri starebbero perpetrando ai danni della Fondazione e l'utilizzo delle assemblee e dei consigli per acquisire consensi per una prossima campagna elettorale"(che cadrà tra l'altro tra circa due anni), rappresentano opinioni personali non condivisibili e lesive dell'immagine del CdA e della Fondazione stessa". (Segue)