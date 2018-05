MSF: preoccupazione per sorte 800 migranti in Libia -2

Roma, 4 mag. - Martedì scorso l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha trasferito via aerea 88 persone bisognose di protezione internazionale da Zuwara ad un altro centro di detenzione a Tripoli, dove saranno identificati i casi più vulnerabili potenzialmente soggetti ad un`evacuazione dalla Libia. Le autorità libiche hanno invece trasferito alcune persone in altri centri di detenzione nel tentativo di ridurre l'eccessivo sovraffollamento mentre l`Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) ha avviato il processo di "ritorno volontario umanitario" per alcuni detenuti. Tuttavia, centinaia di persone restano ancora all'interno del centro senza una soluzione in vista.

"Ogni giorno che passa - ha scritto l'organizzazione umanitaria - la situazione peggiora sempre di più con un numero crescente di rifugiati e migranti detenuti arbitrariamente. Dal 18 aprile scorso, giorno in cui è iniziato l'intervento dell`équipe di emergenza di MSF, altre 500 persone sono state portate in una struttura già sovraffollata. Al momento, nel centro di detenzione di Zuwara c`è il quadruplo delle persone che potrebbe contenere il suo spazio, talmente ristretto che è quasi impossibile per le persone sdraiarsi a terra".(Segue)