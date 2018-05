MSF: preoccupazione per sorte 800 migranti in Libia

Roma, 4 mag. - Medici Senza Frontiere (MSF) ha detto di essere "molto preoccupata per la sorte di circa 800 migranti e rifugiati trattenuti in un centro di detenzione estremamente sovraffollato nella città portuale di Zuwara", a circa 100 chilometri a ovest di Tripoli. Alcuni uomini, donne e bambini sono detenuti - secondo MSF - "in condizioni disumane da più di cinque mesi, senza accesso adeguato a cibo e acqua".

"La situazione è critica", ha dichiarato Karline Kleijer, responsabile per le emergenze di MSF. "Invitiamo con forza tutte le agenzie internazionali presenti in Libia, i rappresentanti dei Paesi di origine e le autorità libiche a fare tutto il possibile per trovare una soluzione per queste persone entro i prossimi giorni".(Segue)