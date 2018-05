Bernini: irresponsabile chiedere voto, subito governo c.destra

Roma, 4 mag. - "L'Italia non può più sopportare lo stallo politico e amministrativo in cui l`hanno precipitata gli egoismi ed i personalismi del M5s, che avrebbe voluto imporre un premier ed un governo, di fatto monocolore, con un programma unilaterale scarsamente condivisibile e peraltro non votato dal 70 per cento degli elettori. Falliti tali tentativi, la loro proposta di andare al voto senza alcuna valida prospettiva per il Paese suona ancora una volta egoista, irresponsabile e quindi irricevibile". Lo afferma la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini.

"Continuiamo a ribadire che la priorità per il Paese rimane un governo di centrodestra, supportato in parlamento da adesioni di buon senso, in grado di rispondere con un programma economico e sociale chiaro ed efficace alle urgenze interne, europee ed internazionali - spiega -. I particolarismi irresponsabili di chi antepone il proprio piccolo interesse non possono prevalere sull`interesse di tutti ad affrontare presto e bene scadenze che non possono attendere ancora. Il nostro programma prevede compiutamente le giuste soluzioni".